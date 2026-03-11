Desde sismos hasta un beso a la piocha de O'Higgins: Las anécdotas de los cambios de mando desde el retorno a la democracia

11 mar. 2026 - 08:15 hrs.

Este miércoles 11 de marzo, se realiza el noveno cambio de mando desde que nuestro país volvió a la democracia. En esta oportunidad será Gabriel Boric quien entregue la banda presidencial a José Antonio Kast, quien liderará el país por los próximos cuatro años.

Desde que Patricio Aylwin fue investido el 11 de marzo de 1990, la ceremonia republicana, que se realiza en el Salón de Honor del Congreso, no ha estado exenta de anécdotas o pasajes que son ampliamente comentados a posteriori. Sismos que fueron prácticamente un terremoto, una discusión respecto a la autenticidad de la piocha de O’Higgins e incluso un beso a este símbolo del poder son algunas de las memorias que quedan al respecto.

Los momentos que han marcado los cambios de mando

1990: De Pinochet a Aylwin

Probablemente, el que ocurrió en 1990 es el más importante desde entonces. Ese día se concretó el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, dándole paso a Patricio Aylwin para que encabezara una transición a una república democrática.

La ceremonia solo se extendió por 30 minutos, siendo la más corta hasta ahora. Eso no la eximió de tener momentos que no pasaron desapercibidos. Uno de ellos fue la demora de la entrega de la piocha de O’Higgins, considerada el verdadero símbolo del poder, por parte del dictador a su sucesor.

Ese día, además, congresistas de la exconcertación mostraron imágenes de detenidos desaparecidos en el momento en que Pinochet ingresó al Salón de Honor.

También se recuerda cuando la comitiva de Aylwin no encontraba el Ford Galaxie 500 en donde debía ser trasladado el nuevo Presidente. Finalmente, fue hallado por el chofer a varias cuadras del Congreso y sin bencina, por lo que este tuvo que cargar combustible con su propio bolsillo.

AFP

1994: Alwyn a Frei

Aylwin le entregó el mando no solo a la cara oficialista, sino a su camarada, el también democratacristiano, Eduardo Frei. En esa oportunidad se le hizo una solicitud al presidente saliente: que mantuviera un perfil bajo, lo que cumplió quedándose solo 15 minutos en el lugar.

Quizás lo más anecdótico de la jornada es que la entrega de la banda presidencial se vio interrumpida por una llamada a un teléfono celular, aparato poco común por esos tiempos.

2000: Frei a Lagos

Tras un mandato de seis años, dos más de lo que le correspondió a Patricio Aylwin, Frei debió entregarle la banda presidencial a Ricardo Lagos Escobar, quien fue proclamado presidente tras imponerse por un estrecho margen a su contendor, Joaquín Lavín.

La transmisión del poder estuvo marcada por la ausencia de Augusto Pinochet, que ostentaba el cargo de senador vitalicio y que por esos días había regresado tras su detención en Londres.

AFP

2006 Lagos a Bachelet

Pero si de cambios de mando con importancia se trata, uno de los más destacados es el que dio inicio a la administración de Michelle Bachelet Jeria, quien se transformó en la primera mujer en ocupar el cargo.

Ese día en la testera estuvieron los dos últimos presidentes inmediatamente anteriores a Bachelet: el expresidente Lagos y su antecesor, Frei Ruiz-Tagle, que se desempeñaba como presidente del Senado.

2010: Bachelet a Piñera

La asunción de Sebastián Piñera como Presidente de la República significó un hito: la llegada de la derecha a La Moneda de manera democrática desde 1958. Se trató de una ceremonia compleja, pues días el terremoto del 27-F sacudió al país, dejando centenares de fallecidos y miles de damnificados no solo por el sismo, sino también por un maremoto.

De hecho, la instancia estuvo marcada por las réplicas que se presentaron ese 11 de marzo que causaron nerviosismo entre los asistentes, especialmente en mandatarios de otros países.

Otro aspecto importante fue la decisión de Piñera de utilizar su propia banda presidencial, la cual fue obsequio de sus excompañeros del colegio Verbo Divino.

El problema de esa prenda es que no traía el broche para colgar la piocha de O’Higgins, lo que generó que se improvisara con un alfiler de gancho.

Debido a esa situación, la piocha se cayó, lo que, según la creencia popular, es una signo de mal augurio para el gobierno que empieza.

AFP

2014: De Piñera a Bachelet

Cuatro años más tarde se repitió la imagen, pero a la inversa: en esta oportunidad fue Piñera quien le retornó la banda a Bachelet que fue por su segundo mandato.

Al momento de entregarle la banda presidencial -la que utilizó Bachelet en 2006- Piñera le señaló a la entonces presidenta del Senado, Isabel Allende: "Isabel, le entrego la banda para que usted se la entregue a la Presidenta... y después la recuperamos".

Tras su nueva promesa en el cargo, Bachelet y los demás asistentes entonaron el himno nacional. Posteriormente, tras estar 15 minutos en el Salón, Piñera hizo abandono del Congreso.

Afuera, el exmandatario aborda su vehículo personal y se retira del lugar manejando, como señal que volvía a ser un ciudadano más, en medio de manifestaciones a favor y en contra de su gestión.

AFP

2018: De Bachelet a Piñera

Por primera vez desde el retorno a la democracia, se reproduce exactamente un cambio de mando, puesto que en 2018 Bachelet le entrega el poder a Piñera, al igual que en 2010.

Con esto, se da cumplimiento a la frase pronunciada por Piñera respecto a recuperar la banda presidencial, la cual pronunció al momento de entregársela a Bachelet en 2006.

Esta ceremonia estuvo marcada por el diálogo entre Piñera y Bachelet respecto a la piocha de O'Higgins, puesto que el presidente entrante preguntó si era la original, ante lo cual Bachelet señaló que esa se había perdido "con Pinochet". "La vamos a buscar, ah", respondió Piñera.

2022: De Piñera a Boric

Sebastián Piñera le heredó el mando a quien se transformaría en el presidente más joven de la historia republicana.

La ceremonia tuvo una serie de detalles que no pasaron desapercibidos. Uno de ellos, fue el giro que dio el Presidente entrante por la espalda del saliente.

AFP

Otro aspecto que llamó la atención fue el beso que Piñera le dio a la piocha de O’Higgins antes de entregarla y por último, un particular consejo que le entregó Piñera a su sucesor cuando lo vio firmando.

Cuando Boric se encontraba estampando su firma en una serie de documentos protocolares para oficializar el cargo, Piñera le sugirió "una firma corta para las cosas nimias y más larga para las cosas importantes, porque son miles al día, cientos".

Todo sobre Cambio de mando