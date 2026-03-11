Corte de agua se extenderá por hasta 15 horas en la Región Metropolitana: Revisa los sectores afectados
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
Aguas Andinas programó un corte de suministro en cinco comunas de la Región Metropolitana para este miércoles 11 de marzo. La medida responde a trabajos en la conexión de redes y mantención de estaciones reguladoras y podría tomar hasta 15 horas.
El corte no contempla la totalidad de la comuna y se centrará en un perímetro específico, el cual fue dado a conocer por la compañía a través de su sitio web.
¿Dónde y a qué hora se cortará el agua?
Puente Alto: Desde las 15:00 horas del miércoles hasta las 03:00 horas del jueves.Ir a la siguiente nota
La Florida: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas del miércoles.
San Bernardo: Desde las 15:30 hasta las 21:30 horas del miércoles.
Conchalí: Desde las 15:00 horas del miércoles hasta las 06:00 horas del jueves.
Renca: Desde las 15:00 horas del miércoles hasta las 01:00 horas del jueves.
Leer más de
Notas relacionadas