Corte de agua se extenderá por hasta 15 horas en la Región Metropolitana: Revisa los sectores afectados

11 mar. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Aguas Andinas programó un corte de suministro en cinco comunas de la Región Metropolitana para este miércoles 11 de marzo. La medida responde a trabajos en la conexión de redes y mantención de estaciones reguladoras y podría tomar hasta 15 horas.

El corte no contempla la totalidad de la comuna y se centrará en un perímetro específico, el cual fue dado a conocer por la compañía a través de su sitio web.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua?

Puente Alto: Desde las 15:00 horas del miércoles hasta las 03:00 horas del jueves.

La Florida: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas del miércoles.

San Bernardo: Desde las 15:30 hasta las 21:30 horas del miércoles.

Conchalí: Desde las 15:00 horas del miércoles hasta las 06:00 horas del jueves.

Renca: Desde las 15:00 horas del miércoles hasta las 01:00 horas del jueves.