Programan cortes de agua para este jueves en la RM: Estas son las comunas y sectores afectados

12 feb. 2026 - 00:40 hrs.

¿Qué pasó?

Aguas Andinas anunció cortes de agua programados para este jueves 12 de febrero en algunas comunas de la Región Metropolitana.

Se trata de trabajos en terreno, los que podrían extenderse, incluso, por doce horas. Estos fueron informados en la página web de la compañía (pincha aquí).

¿Qué comunas y sectores son afectados?

Santiago: Desde las 15:00 a las 22:00 horas

Macul: De las 16:25 del jueves a las 02:00 horas del viernes

La Florida: Desde las 15:00 a las 21:00 horas

