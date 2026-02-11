Habla pareja de reo acusado de cometer acto de canibalismo: "Sé que tuvo sus razones, porque sé que se defendió"

11 feb. 2026 - 23:52 hrs.

La madrugada del pasado domingo, personal de Gendarmería halló a dos internos del Complejo Penitenciario de La Serena bajo una frazada. Uno de ellos estaba muerto con una herida en el cuello, mientras que el otro dormía a unos centímetros, con signos de haber cometido canibalismo.

El sospechoso fue identificado como Manuel Fuentes, de 22 años, apodado como el "Chico Ignacio", quien tiene un historial delictual que incluye robo con intimidación e intento de fuga.

"Tenía miedo de que se hiciera algo"

Meganoticias accedió a conversar con Ashley San Martín, pareja de Fuentes, quien reveló que él "ya no estaba bien, se estaba volviendo loco".

"Tenía miedo de que se hiciera algo o que le hiciera algo a esa persona, que fue lo que pasó", manifestó la joven, quien remarcó que "Gendarmería pudo haber evitado, porque antes de que pasara esto, se pegó y se cortó su cara. Dio señales de que no estaba bien".

Ashley mencionó que "si él hubiera estado aislado y solo, como tendría que haber estado, no habría pasado nada de lo que pasó".

"Manuel Fuentes sigue siendo la misma persona que conocí, lo sigo viendo de la misma forma. Sé que tuvo sus razones, porque sé que se defendió", añadió.

Todo sobre Policial