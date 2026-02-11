Gendarmería remueve a dos funcionarios tras liberación errónea de detenido en el Centro de Justicia

11 feb. 2026 - 22:25 hrs.

¿Qué pasó?

El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez Riquelme, informó durante la tarde de este miércoles que removió a dos funcionarios tras la polémica liberación errónea de un detenido desde el Centro de Justicia.

¿Qué dijo Pérez?

A través de un video, Pérez explicó que "ante esta grave situación, que revela una negligencia inexcusable por parte de los funcionarios penitenciarios, he dispuesto la inmediata remoción del jefe de subdepartamento del Servicios Especializados y la oficial encargada de sector, bajo cuyas órdenes se desempeñaba dicho personal".

Por otra parte, indicó que "ambos servidores que directamente estaban en la sala de audiencias y cometieron la falta, han sido suspendidos de sus funciones".

¿Cuándo ocurrió el hecho?

Según los últimos antecedentes, la situación se registró en la mañana de este miércoles en el 13 Juzgado de Garantía de Santiago, en el Centro de Justicia.

Pérez dio a conocer que el sujeto en cuestión había suplantado la identidad de otro para eludir una orden de detención vigente en su contra: "Informaremos oportunamente otras medidas al respecto", añadió.

