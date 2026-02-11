Deben pagar $20 millones por daño moral: Registro Civil entregó RUT erróneo a ciudadano que enfrentó problema judicial

11 feb. 2026 - 17:19 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio de Registro Civil de Identificación entregó durante años una cédula de identidad con RUT errado a ciudadano analfabeto de etnia Aymara. En dos ocasiones, se intentó renovar el documento, pero el trámite fue rechazado.

Desde el año 2006, el Servicio tenía conocimiento de que la cédula que portaba el ciudadano afectado no correspondía a su verdadera identidad. Aun así, lo demandaron ante el Ministerio Público, por presunta usurpación de identidad.

El décimo quinto Juzgado Civil de Santiago sentenció al Registro Civil a pagar una indemnización por 20 millones de pesos por daño moral. El fallo decretó que el Servicio tuvo un actuar negligente e ilegal.

Identificar a los ciudadanos es su obligación

De acuerdo con lo establecido en la ley N° 19.477, el Servicio de Registro Civil e identificación tiene el deber de inscribir los nacimientos. Asimismo, establecer y registrar la identidad civil de las personas y otorgar los documentos oficiales que la acrediten.

ATON

Basándose en lo anterior, en la falta de fundamentos para negar la regularización del caso y en el antecedente de que el afectado mantuvo comunicación con el Servicio durante años, por el tema en cuestión. El juzgado resolvió que la falta del Registro Civil causó daño moral al afectado.

Todo sobre Registro Civil