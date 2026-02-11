Bencinera sigue regalando una hora de combustible gratis: ¿Dónde y hasta cuándo?

11 feb. 2026 - 09:31 hrs.

Furor ha causado estos últimos días la nueva campaña de la empresa Copec, que ha ofrecido una hora diaria de bencina gratis en diferentes sucursales del país.

El lunes el beneficio aplicó para la estación de servicio de Camino a Tuniche, comuna de Rancagua; mientras que el martes la suerte fue para los vecinos de la bencinera de Av. 4 Esquinas N° 1550, en la ciudad de La Serena.

¿Dónde se regalará bencina en los próximos días y hasta cuándo?

La promoción de Copec comenzó el lunes y se extenderá hasta este domingo 15 de febrero. Cada día, se regala bencina durante 60 minutos y la estación de servicio podría ser cualquiera del país.

La bencinera escogida para este miércoles será dada a conocer a las 15:30 horas a través de las redes sociales de Copec, y la promoción estará vigente entre las 16:00 y las 17:00 horas.

"Cada día (rige) en una estación de servicio distinta a lo largo de Chile. Siempre te avisaremos a la misma hora: 15:30 horas", explicó la empresa.

El beneficio aplica para todo tipo de vehículos y no es necesario ser socio ni cliente habitual de Copec, solo llegas y tendrás bencina gratis. Puedes cargar hasta un máximo de $120.000 por auto.

