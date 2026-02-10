¿Dónde hay bencina gratis este martes? Estación de servicio regalará combustible a partir de las 16:00 horas

10 feb. 2026 - 15:32 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa Copec lanzó esta semana una nueva promoción que sorprendió a todo el país tras anunciar que cada día regalará bencina durante una hora en alguna estación de servicio de Chile.

Se trata de "La Hora Copec", iniciativa que promete bencina gratis durante 60 minutos diarios entre el lunes 9 y el domingo 15 de febrero. La estación de servicio seleccionada para este martes ya fue revelada.

¿Qué estación de Copec regalará bencina este martes?

Para este martes, la estación de servicio de Copec que regalará bencina entre las 16:00 y las 17:00 horas será la ubicada en Av. 4 Esquinas N° 1550, en la ciudad de La Serena.

Para acceder a la promoción, solo debes ir a la sede entre esos horarios y ya podrás cargar bencina en tu vehículo por un monto máximo de $120.000.

No necesitas ser cliente ni socio de Copec, por lo que el beneficio aplica para todos los conductores que alcancen a llegar a la bencinera.

"Cada día (rige) en una estación de servicio distinta a lo largo de Chile. Siempre te avisaremos a la misma hora: 15:30 horas", explicó la empresa. "Asimismo, pueden acumular puntos Copec dictando el RUT", añadieron.