¿Subió o bajó la bencina? Este es el precio de todos los combustibles desde este jueves

¿Qué pasó?

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó el miércoles la variación en el precio de los combustibles a partir de este jueves 29 de enero, luego de una semana anterior que estuvo marcada por una disminución importante en la bencina.

El organismo, por medio de su informe de precios, dijo que la gasolina de 93 y 97 octanos no tendrá ninguna variación, al igual que el diésel y el GLP de uso vehicular.

No obstante, sí hubo una modificación en el valor del kerosene o parafina, que aumentó 29 pesos por litro a contar de este jueves.

El precio de los combustibles hoy

A raíz de la actualización del precio de los combustibles, el portal de Bencina en Línea de la Comisión Nacional de Energía (CNE) actualizó el valor promedio de la bencina en la Región Metropolitana:

Gasolina 93: 1.140,9 $/L

Gasolina 95: 1.177,7 $/L

Gasolina 97: 1.213,4 $/L

Kerosene: 1.044,5 $/L

Diésel: 927,9 $/L

GLP Vehicular: 587,6 $/m3

