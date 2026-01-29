Se tiró por una escalera: Video muestra a hombre en estado de ebriedad protagonizando escándalo en aeropuerto de Antofagasta

29 en. 2026 - 17:11 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre fue detenido por realizar amenazas mientras permanecía en estado de ebriedad en el aeropuerto de Antofagasta. Un video, incluso, captó el momento en que se lanzó por una escalera del recinto, lo que generó que personal de seguridad tuviera que actuar.

Según informó Carabineros, el hecho ocurrió en horas de la tarde del miércoles recién pasado. Al momento de ser abordado por personal policial, el individuo inició un escándalo que terminó con la simulación de la caída.

Pese a esta acción, los efectivos policiales concretaron su detención y fue derivado a un centro asistencial, en el que se constató que no presentó lesiones producto de la maniobra que hizo.

La explicación de la caída según Carabineros

El capitán Alfredo Moreira de Carabineros señaló que el hombre, de nacionalidad chilena, al ver la presencia policial "con la finalidad de evitar su detención, simula una caída, siendo de igual forma detenido".

En el registro que se viralizó en las redes sociales, se aprecia el instante en que el acusado, al momento de hacer contacto con un carabinero, aprovechó de simular la caída, la cual se extendió por varios escalones hasta llegar al suelo, a vista y paciencia de otros pasajeros que esperaban su vuelo.

Revisa el video que comparte el medio Timeline Antofagasta

#VIDEO | Se tiró por las escaleras: sujeto protagonizó altercado con funcionarios del Aeropuerto de Antofagasta y fue detenido por amenazas



Un confuso incidente se registró este jueves 29 de enero en el Aeropuerto Andrés Sabella, donde un hombre se arrojó por las escaleras que… pic.twitter.com/4eQ0JpNg75 — Timeline Antofagasta (@TLAntofagasta) January 29, 2026

