Excarabinero condenado por cegar a Fabiola Campillai accedió a beneficio penitenciario

¿Qué pasó?

A través de un comunicado, Gendarmería confirmó que este miércoles 28 de enero sesionó el Consejo Técnico del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina, "instancia en la que se analizaron las distintas solicitudes de postulación a beneficios intrapenitenciarios por parte de la población de esa unidad, que cumple con los requisitos exigidos para esos fines".

En ese contexto, se le otorgó el beneficio de salida dominical a Patricio Maturana Ojeda, excapitán de Carabineros, quien cumple condena por cegar a la hoy senadora Fabiola Campillai en el contexto del estallido social.

Cabe recordar que en noviembre de aquel 2019, Campillai recibió el impacto de una bomba lacrimógena en su rostro, siendo víctima de graves lesiones que le dejaron sin vista, gusto ni olfato.

Cuatro años más tarde, en 2023, la Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el recurso de nulidad que había sido interpuesto por el uniformado y confirmó la sentencia de 12 años y 183 días de cárcel, condenado por apremios ilegítimos.

En el escrito difundido por Gendarmería, la institución cerró señalando que "el Consejo Técnico es un órgano autónomo de cada unidad penal, multidisciplinario, que, junto con las facultades señaladas, debe hacer seguimiento y evaluar el adecuado cumplimiento de los beneficios aprobados".

