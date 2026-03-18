Lluvias en Santiago superarán los 10 mm: Sistema frontal llegará este viernes y estos serán los sectores afectados
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
El periodista de Meganoticias especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, actualizó el pronóstico de lluvias que se espera para este viernes en la Región Metropolitana, precisando cuánta agua caería y en qué sectores.
Podría nevar en la cordillera
El experto comenzó señalando que el sistema frontal que por estos días afecta a la zona sur del país, llegará a la capital con un "río atmosférico que, afortunadamente, no es severo. Hablamos de categoría 1 a 2".
"Ese viernes en la mañana va a haber solcito. Se va a cubrir como al mediodía, entonces, la máxima va a ser temprano", agregó Sepúlveda. Para esa jornada, las extremas serán de 21°C y 11°C.Ir a la siguiente nota
"Es un sistema frontal de características frías, por lo tanto, nevará en la cordillera. Podría ser la primera nevada de la temporada", complementó.
¿Cuánta agua caería y en qué sectores de la Región Metropolitana?
Respecto a las lluvias, estas llegarán el viernes después del mediodía. "Viernes en la tarde, más hacia la tarde noche, y hasta la madrugada del sábado", explicó el periodista.
En cuanto a montos, estos difieren dependiendo de la zona. En el Gran Santiago se espera una menor cantidad de agua. Según el experto, en la ciudad caerían entre 2 y 5 milímetros.
Sin embargo, en sectores de precordillera o sector sur de la Región Metropolitana, como Buin, Paine y Melipilla, la situación cambia. "Habrá zonas que pueden superar los 10 mm", aseguró.
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