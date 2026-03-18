Lluvias en Santiago superarán los 10 mm: Sistema frontal llegará este viernes y estos serán los sectores afectados

18 mar. 2026 - 10:24 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista de Meganoticias especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, actualizó el pronóstico de lluvias que se espera para este viernes en la Región Metropolitana, precisando cuánta agua caería y en qué sectores.

Podría nevar en la cordillera

El experto comenzó señalando que el sistema frontal que por estos días afecta a la zona sur del país, llegará a la capital con un "río atmosférico que, afortunadamente, no es severo. Hablamos de categoría 1 a 2".

"Ese viernes en la mañana va a haber solcito. Se va a cubrir como al mediodía, entonces, la máxima va a ser temprano", agregó Sepúlveda. Para esa jornada, las extremas serán de 21°C y 11°C.

"Es un sistema frontal de características frías, por lo tanto, nevará en la cordillera. Podría ser la primera nevada de la temporada", complementó.

¿Cuánta agua caería y en qué sectores de la Región Metropolitana?

Respecto a las lluvias, estas llegarán el viernes después del mediodía. "Viernes en la tarde, más hacia la tarde noche, y hasta la madrugada del sábado", explicó el periodista.

En cuanto a montos, estos difieren dependiendo de la zona. En el Gran Santiago se espera una menor cantidad de agua. Según el experto, en la ciudad caerían entre 2 y 5 milímetros.

Sin embargo, en sectores de precordillera o sector sur de la Región Metropolitana, como Buin, Paine y Melipilla, la situación cambia. "Habrá zonas que pueden superar los 10 mm", aseguró.