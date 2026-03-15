¿Lloverá en la ciudad de Santiago? Alejandro Sepúlveda explica el avance del sistema frontal a la Región Metropolitana
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
El periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, detalló en su pronóstico cómo será el avance del sistema frontal a la Región Metropolitana y si este dejará o no lluvias en la ciudad de Santiago.
Sistema frontal avanza a la RM
El comunicador explicó que mañana lunes 16 de marzo amanecerá con "lluvias intensas y probables tormentas eléctricas estarán en provincias de Curicó, Cardenal Caro y Colchagua".
Para el resto de la jornada, las precipitaciones "se centrarán entre Curicó y la región de O'Higgins"; sin embargo, para el anochecer, estas llegarían a las regiones Metropolitana y de Valparaíso.Ir a la siguiente nota
En específico, las lluvias abarcarían a San Antonio y Melipilla, zona donde habría una "alta probabilidad" de tormentas eléctricas, tal como alertó también Meteorología en la actualización de sus avisos.
¿Lloverá en la ciudad de Santiago?
Respecto a la ciudad de Santiago, esta iniciará su jornada de lunes con cielos parciales que pasarán a nublados durante la tarde, esperándose temperaturas extremas de 13° y 26°.
Por lo tanto, no se esperan lluvias para la capital, ya que las precipitaciones en la RM solo se concentrarán entre la noche del lunes y la madrugada del martes en el sector de Melipilla y zonas del Maipo.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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