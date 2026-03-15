Por sistema frontal: Paso fronterizo Pichachén entre Chile y Argentina se mantendrá cerrado

15 mar. 2026 - 01:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) confirmó que el Complejo Fronterizo Pichachén permanecerá cerrado durante este domingo 15 y lunes 16 de marzo debido al sistema frontal pronosticado para la zona cordillerana.

La medida preventiva busca resguardar la seguridad de los turistas que transitan entre Chile y Argentina a través de este paso internacional ubicado en la comuna de Antuco.

Según lo informado por la Delegación Presidencial, el cierre responde al pronóstico de condiciones meteorológicas adversas que incluyen fuertes ráfagas de viento y precipitaciones en el sector cordillerano.

La decisión también se relaciona con la Alerta Amarilla declarada para la comuna por parte de SENAPRED. Debido a esta situación, las autoridades indicaron que el complejo fronterizo se mantendrá sin funcionamiento durante ambas jornadas mientras se monitorea la evolución del sistema frontal.

Finalmente, los organismos de emergencia recomendaron a las personas que tenían previsto viajar considerar esta medida y mantenerse informadas sobre las condiciones climáticas y la eventual reapertura del paso fronterizo Pichachén.