"Temí por mi vida": Video muestran robo de delincuentes que entraron con una escopeta a un local de comida en Coronel

12 mar. 2026 - 15:59 hrs.

¿Qué pasó?

Un registro de cámaras de seguridad captó el momento en que un grupo de delincuentes armados protagonizó un robo al interior de un local de comida rápida en la población Lagunillas, en la comuna de Coronel, región de Biobío.

El video de violento robo

El hecho ocurrió el miércoles cerca de las 21:15 horas, cuando al menos cuatro sujetos ingresaron al recinto con el rostro cubierto. En el interior había cerca de una veintena de clientes compartiendo en distintas mesas, además de unos cinco trabajadores, todos jóvenes.

En el video se observa cómo los individuos irrumpen en el local y se dirigen directamente hacia el sector de la caja. Uno de ellos permanece al interior portando una escopeta, mientras el resto amenaza a los trabajadores y luego se acerca a las mesas donde estaban los clientes.

Amenazas a trabajadores y clientes

Durante el asalto, los delincuentes exigieron dinero y comenzaron a sustraer especies personales tanto de quienes atendían el local como de quienes estaban comiendo en el lugar.

“Me pillaron en realidad volando bajo porque yo estaba anotando unas cosas y entró el primero y me dijo entrégame toda la plata y yo ahí lo miré y quedé como igual en shock porque no sabía qué estaba pasando y vi que venían todos armados, entonces fue demasiado violento, todo, y había gente en el salón comiendo”, contó una de las víctimas.

“Bueno, yo lo que atiné en verdad a hacer fue mirar la caja, y el tipo creo que ahí se dio cuenta dónde estaba la caja. Y yo miré mis cosas, no pude tomar nada, salí corriendo. Lo único que me importaba en ese minuto era mi vida, porque los vi todos armados, entonces temí por mi vida en verdad”, agregó.

El asalto se extendió por menos de un minuto. En ese tiempo los sujetos lograron llevarse cerca de 150 mil pesos desde la caja registradora, además de teléfonos móviles, carteras, relojes y otras pertenencias de trabajadores y clientes.

Detenciones tras el robo

Tras el robo, algunas de las especies sustraídas contaban con sistemas de geolocalización, lo que permitió ubicar rápidamente su ubicación y alertar a personal policial.

“Lamentablemente nos tocó porque yo soy comerciante y estábamos siempre en comunicación y sabemos que tarde o temprano algo iba a pasar porque el tema de la delincuencia está desatada en este momento”, dijo otra víctima.

“Muchas veces estos son datos, de dónde está el dinero, los horarios también, porque estos ya no son delincuentes habituales, o sea son delincuentes habituales, pero son organizados. Ya estamos hablando de organizaciones delictivas, y eso es lo que nosotros como comerciantes tenemos que prepararnos”, añadió.

La información permitió que personal policial realizara diligencias que terminaron con la detención de tres personas.

Procedimiento policial

Desde Carabineros explicaron cómo se desarrolló el procedimiento tras el robo ocurrido en el local.

“En horas de la noche, personal de Carabineros concurre a verificar un procedimiento de robo con intimidación en el interior de un local comercial dedicado a la venta de comida rápida”, expuso el capitán Alfonso Cárcamo, de la Cuarta Comisaría de Coronel.

“En el lugar, corroboran que se mantenían diversas víctimas, tanto los locatarios como también clientes, quienes fueron contestes en señalar que momentos antes cuatro individuos a rostro cubierto y premunidos con armas de fuego los habrían intimidado para sustraerle diferentes especies personales”, detalló.

“Personal de la SIP de la unidad logra la detención de tres de estos individuos, recuperando la totalidad de las especies sustraídas”, afirmó.

Un hecho que genera preocupación

El caso también generó preocupación entre autoridades locales por la forma en que actuó el grupo.

El diorector de Seguridad de Coronel, Iván Segura, indicó que “la verdad de las cosas es que no estamos acostumbrados como comuna de ver este nivel de violencia, el uso de armas de fuego de alto calibre y obviamente tanto personal que ingresa a un local, especialmente como usted lo señalaba que fue la panadería del sector de Lagunilla y ahora en este local comercial que habiendo personal, usuarios, clientes ingresaron también con la misma fuerza, por lo tanto nos llama mucho la atención y me imagino que también va a ser proceso de investigación tanto para las policías como para el Ministerio Público”.

Según se indicó, el grupo habría utilizado un vehículo y su forma de actuar sería similar a la de un asalto ocurrido en enero en una panadería del mismo sector, situación que también forma parte de las indagatorias.

Revisa el video