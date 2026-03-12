Despertó con la piel azul, pero cuando fue al hospital los médicos se rieron de lo que realmente le pasaba

12 mar. 2026 - 17:34 hrs.

¿Qué pasó?

Un gran susto fue el que pasó Tommy Lynch, un hombre británico de 42 años que una mañana despertó con gran parte de su piel de color azul, lo que le hizo sospechar lo peor.

Sin embargo, cuando llegó al hospital, los médicos comprobaron que no tenía ningún problema de salud e incluso llegaron a reírse por lo particular del caso.

¿Qué le pasaba en realidad?

Una mañana, Tommy despertó muy cansado y un amigo que lo vio se preocupó porque tenía la piel con un evidente color azul, al más puro estilo de los personajes de la película Avatar.

De inmediato lo llevaron al hospital de Burtn, Reino Unido, y en cuestión de minutos le asignaron una cama mientras el personal le administraba oxígeno.

Sin embargo, una vez que el médico lo revisó, no pudo aguantar la risa tras comprobar que en realidad no tenía ningún problema médico. Las verdaderas culpables eran unas sábanas nuevas de color azul que Tommy recién había empezado a usar y que le tiñeron la piel.

"No sabía que había que lavar las sábanas antes de dormir. Todos en la recepción de urgencias me miraban como si hubieran visto un fantasma", recordó el hombre en conversación con The Mirror.

El obrero de la construcción contó que "los médicos dijeron que nunca habían visto a alguien con ese color y que aún estuviera vivo. Parecía un Avatar. En cuanto me limpiaron el brazo y se me quitó el azul, entendí. Me sentí mortificado, pero dijeron que les había hecho reír mucho. Ese día me fui más rojo que azul".

Foto: The Mirror

