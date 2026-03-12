Machado agradece a Boric por su defensa a los DDHH en Venezuela: "Fue algo que durante su periodo se mantuvo en la agenda"

12 mar. 2026 - 12:11 hrs.

¿Qué pasó?

La Premio Nobel de La Paz 2025, María Cochina Machado, invitada al cambio de mando, se refirió este jueves al caso Ojeda y las relaciones de Chile con el régimen del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro.

En una conferencia de prensa en Hotel Sheraton, Machado se refirió a la "estructura criminal" que existe en Venezuela y que se ha extendido a Chile con el secuestro y posterior homicidio de Ronald Ojeda, caso que ha sido vinculado al régimen de Maduro.

¿Qué dijo María Corina Machado?

"Ustedes aquí, en este país, lo vivieron con el asesinato del teniente Ronald Ojeda. Para aquellos que tenían dudas sobre los tentáculos criminales de este régimen. Mi regreso a Venezuela, por lo tanto, está basado en eso, en continuar una lucha que ha sido cívica y organizada", dijo.

Además, manifestó sus agradecimientos al expresidente Gabriel Boric: "La defensa de los Derechos Humanos fue algo que durante su periodo se mantuvo en la agenda como primer punto en su relación con el régimen criminal de Venezuela".

"No solamente eso. Debo recordar que el Gobierno de este país elevó ante la Corte Penal Internacional la denuncia de la vinculación directa del régimen de Maduro y de Diosdado Cabello en el asesinato del teniente Ronald Ojeda, el 21 de febrero de 2024 aquí en Santiago", añadió.

"Llevaron las pruebas. De modo que creo que eso demuestra que, más allá de las diferencias doctrinarias e ideológicas —que las hay—, es algo que indiscutiblemente nos une", agregó.

También expresó que "si algo queda claro hoy, y lo he constatado y vivido en cada minuto que he estado en esta gran nación, es cómo la causa por la libertad y la democracia de Venezuela ha trascendido nuestras fronteras".

"No me había sentido tan cerca de mi país como en estas últimas horas y se los agradezco mucho", enfatizó.