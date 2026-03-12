Atado de manos y rociado con bencina: Lo que se sabe de la brutal agresión que mantiene en riesgo vital a Rodrigo Rojas Vade

12 mar. 2026 - 06:50 hrs.

¿Qué pasó?

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía entregó detalles de la brutal agresión que sufrió el exintegrante de la Convención Constitucional, Rodrigo Rojas Vade, quien actualmente se mantiene en riesgo vital.

El exactivista político fue hallado inconsciente la noche del miércoles en la caletera de la Ruta 78, en la comuna de Melipilla, al costado de su vehículo, que utilizaba para trabajar como conductor de aplicación. Estaba maniatado y rociado con bencina.

Rojas Vade fue encontrado al lado de su vehículo

"Recibimos un comunicado de Carabineros de Melipilla, de que habían encontrado un automóvil abandonado y detrás de este automóvil estaba una persona que, luego, fue identificada como don Rodrigo Rojas Vade", comenzó señalando la fiscal Patricia Suazo.

Según explicó, la víctima fue encontrada en el sector de Chiñihue, por personas que caminaban por el lugar, quienes luego dieron aviso a la policía. Posteriormente, la fiscalía instruyó a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI para hacerse cargo de las diligencias.

La persecutora indicó que el exconvencional presentaba "lesiones en la cabeza y de bastante gravedad". La autoridad agregó que "estaba amarrado en sus manos, atado y golpeado, por lo tanto, había participación claramente de terceros, así que estamos inicialmente viéndolo como un secuestro".

"Con el pasar de las horas, él ha agravado su situación, está actualmente en riesgo vital, por eso está en coma inducido en este momento" en el Hospital de Melipilla, añadió.

"Había salido a comprar cigarros"

La fiscal comentó que Rojas Vaje había salido a comprar cigarros en una zona cercana del lugar en donde fue hallado.

"Vamos con ECOH a trabajar el sitio del suceso en más detalle. Hemos estado acompañando a la familia en este momento", declaró Suazo.

En la instancia, aseguró que cuentan con varias hipótesis. "Nosotros estamos siguiendo todas las líneas de investigación, ya tenemos bastante avanzado en ese sentido algunas de ellas".