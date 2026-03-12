Rodrigo Rojas Vade permanece en riesgo vital tras ser encontrado inconsciente en plena carretera

12 mar. 2026 - 05:30 hrs.

¿Qué pasó?

El exintegrante de la Convención Constitucional, Rodrigo Rojas Vade, permanece internado bajo riesgo vital en el Hospital de Melipilla luego de ser encontrado inconsciente y con lesiones de gravedad en plena caletera de la Ruta 78.

De acuerdo a las primeras informaciones, el exactivista político fue hallado a un costado de su vehículo Citroën C3 azul, el cual utilizaba para trabajar como conductor de aplicaciones móviles.

En el lugar, Rojas Vade permanecía abandonado con lesiones de carácter grave producidas por aparentes golpizas en diferentes puntos de su cuerpo. Además, estaba rociado en bencina.

El hecho se registró a la altura del kilómetro 59 de la Ruta 78, vía que conecta las localidades de Pomaire y Melipilla y donde un grupo de desconocidos dio con el exconvencional y alarmó a las autoridades pertinentes.

Cabe recordar que Rojas Vade ganó notoriedad pública mientras participaba en manifestaciones durante el estallido social, afirmando que se encontraba bajo tratamiento contra un agresivo cáncer.

En 2021, luego de haber sido electo para conformar la Convención Constitucional, el entonces activista independiente reconoció haber mentido sobre su diagnóstico y renunció a su carrera política.