Corte de agua afectará a seis comunas este jueves 12 de marzo
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
Aguas Andinas programó un corte de suministro en seis comunas de la Región Metropolitana para este jueves 12 de marzo. La medida responde a trabajos en la conexión de redes y mantención de estaciones reguladoras y podría tomar hasta 12 horas.
El corte no contempla la totalidad de la comuna y se centrará en un perímetro específico, el cual fue dado a conocer por la compañía a través de su sitio web.
¿Dónde y a qué hora se cortará el agua?
Peñalolén: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas del jueves.
Ir a la siguiente nota
Las Condes: Desde las 15:00 horas del jueves hasta las 06:00 horas del viernes.
Santiago: Desde las 15:30 hasta las 23:30 horas del jueves.
Puente Alto: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas del jueves.
La Florida: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas del jueves.
Talagante: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas del jueves.
Leer más de
Notas relacionadas