Corte de agua afectará a seis comunas este jueves 12 de marzo

¿Qué pasó?

Aguas Andinas programó un corte de suministro en seis comunas de la Región Metropolitana para este jueves 12 de marzo. La medida responde a trabajos en la conexión de redes y mantención de estaciones reguladoras y podría tomar hasta 12 horas.

El corte no contempla la totalidad de la comuna y se centrará en un perímetro específico, el cual fue dado a conocer por la compañía a través de su sitio web.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua?

Peñalolén: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas del jueves.

Las Condes: Desde las 15:00 horas del jueves hasta las 06:00 horas del viernes.

Santiago: Desde las 15:30 hasta las 23:30 horas del jueves.

Puente Alto: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas del jueves.

La Florida: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas del jueves.

Talagante: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas del jueves.

