Temblor sacude a la zona centro norte del país: Revisa su epicentro y magnitud

11 mar. 2026 - 23:02 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este miércoles, a las 22:50 horas, un temblor de magnitud 4.4 se registró en la zona centro norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 8 km al norte de Canela Baja, en la región de Coquimbo. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 49 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

