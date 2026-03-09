Temblor sacude a la zona centro norte del país: ¿Dónde y cuál fue su magnitud?

09 mar. 2026 - 05:44 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este lunes, a las 05:20 horas, un temblor de magnitud 4.0 se registró en la zona centro norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 12 km al suroeste de Illapel, en la región de Coquimbo. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 52 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

