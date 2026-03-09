Temblor sacude a la zona centro norte del país: ¿Dónde y cuál fue su magnitud?
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
La madrugada de este lunes, a las 05:20 horas, un temblor de magnitud 4.0 se registró en la zona centro norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 12 km al suroeste de Illapel, en la región de Coquimbo. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 52 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
Leer más de
Notas relacionadas
- Temblor se percibe en la zona centro-norte del país: Esta fue la magnitud del sismo
- Incluye a la Región Metropolitana: Meteorología emite aviso de tormentas eléctricas para zonas de cuatro regiones
- Fatal accidente en Ruta 5 Norte: Un fallecido y 19 heridos deja choque entre bus y camión a la altura de Ovalle