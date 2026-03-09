Por hasta 8 horas: Enel programa cortes de luz para este lunes 9 de marzo en la Región Metropolitana
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
Enel programó una serie de cortes de luz para este lunes 9 de marzo en sectores de 6 comunas de la Región Metropolitana. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta 8 horas consecutivas en algunos casos.
A través de su sitio web, la compañía dio detalles acerca de los puntos afectados por la suspensión de suministro.
¿Dónde se cortará la luz este lunes?
San Joaquín: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
Lo Prado / Quinta Normal: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.
Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Independencia: Desde las 9:30 hasta las 17:30 horas.
La Cisterna: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
