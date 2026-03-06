Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal En Vivo: Meganoticias Amanece

10 comunas tendrán cortes de luz este viernes en la Región Metropolitana

¿Qué pasó?

Enel programó una serie de cortes de luz para este viernes 6 de marzo en sectores de 10 comunas de la Región Metropolitana. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta 8 horas consecutivas en algunos casos.

A través de su sitio web, la compañía dio detalles acerca de los puntos afectados por la suspensión de suministro.

Lo más visto de Nacional

¿Dónde se cortará la luz este viernes?

Santiago: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.

Ir a la siguiente nota

San Miguel: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

San Ramón: Desde las 10:30 hasta las 15:30 horas.

Cerrillos: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Las Condes: Desde las 14:00 hasta las 15:00 horas.

Lo Barnechea: Desde las 09:00 hasta las 11:00 horas.

Quilicura: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Conchalí: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Independencia: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Providencia: Desde las 11:00 hasta las 13:00 horas.

Leer más de

Notas relacionadas