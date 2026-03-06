10 comunas tendrán cortes de luz este viernes en la Región Metropolitana

06 mar. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Enel programó una serie de cortes de luz para este viernes 6 de marzo en sectores de 10 comunas de la Región Metropolitana. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta 8 horas consecutivas en algunos casos.

A través de su sitio web, la compañía dio detalles acerca de los puntos afectados por la suspensión de suministro.

¿Dónde se cortará la luz este viernes?

Santiago: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.

San Miguel: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

San Ramón: Desde las 10:30 hasta las 15:30 horas.

Cerrillos: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Las Condes: Desde las 14:00 hasta las 15:00 horas.

Lo Barnechea: Desde las 09:00 hasta las 11:00 horas.

Quilicura: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Conchalí: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Independencia: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Providencia: Desde las 11:00 hasta las 13:00 horas.