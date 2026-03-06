10 comunas tendrán cortes de luz este viernes en la Región Metropolitana
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
Enel programó una serie de cortes de luz para este viernes 6 de marzo en sectores de 10 comunas de la Región Metropolitana. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta 8 horas consecutivas en algunos casos.
A través de su sitio web, la compañía dio detalles acerca de los puntos afectados por la suspensión de suministro.
¿Dónde se cortará la luz este viernes?
Santiago: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.
San Miguel: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
San Ramón: Desde las 10:30 hasta las 15:30 horas.
Cerrillos: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Las Condes: Desde las 14:00 hasta las 15:00 horas.
Lo Barnechea: Desde las 09:00 hasta las 11:00 horas.
Quilicura: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Conchalí: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
Independencia: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
Providencia: Desde las 11:00 hasta las 13:00 horas.
