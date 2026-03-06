¿Por qué Yamila Reyna habría contactado a Américo tras la seperación?

06 mar. 2026 - 09:48 hrs.

Nuevos antecedentes se dieron a conocer respecto al polémico quiebre amoroso entre Yamila Reyna y Américo, que incluso contó con una denuncia de violencia intrafamiliar en contra del cantante.

A pesar de ello, la comediante habría llamado al artista al poco tiempo de separarse, aunque no por una razón sentimental.

La verdadera razón por la que Yamila Reyna habría llamado a Américo

Según contó el periodista de farándula Manu González en el programa 'Hay que decirlo', la argentina se habría puesto en contacto con Américo "ya que él la tendría en problemas económicos que le están complicando la vida a Yamila".

Una versión muy diferente a la planteada por Willy Sabor en el mismo programa, quien detalló que le contaron que Yamila ha llamado a Américo varias veces "y le dice que venga a buscar sus cosas, también lo llama para putearlo y para decirle que lo ama, y para terminar, también lo llama para decirle que la perdone".

Sin embargo, Manu explicó que "el círculo cercano de Yamila Reyna me dice que efectivamente ella se estaría poniendo en contacto con Américo, pero no para lo que está relatando Willy Sabor, sino que el problema es que Américo tendría en serios problemas económicos a la comediante".

Asimismo, el periodista comentó que Yamila le pidió a su expareja que recoja todas sus pertenencias de la casa en la que vivían juntos, pues ella "quiere irse de ese domicilio, ya que el arriendo de dicha propiedad estaría entre los 2 millones y medio y 3 millones y medio", contó.

Para cerrar, Manu detalló que "si ella se va y obviamente rompe el contrato, habría una multa por cese del arriendo que sumaría unos 20 millones de pesos. De los cuales parece ser que Américo tampoco querría hacerse cargo".

