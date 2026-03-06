Deuda supera los 33 millones de pesos: Demandan a Cote López por presunta estafa millonaria

06 mar. 2026 - 14:14 hrs.

¿Qué pasó?

La influencer María José "Cote" López, volvió a estar en el ojo de la polémica, luego de que se diera a conocer que fue demandada por varias causas, entre esas una deuda millonaria con el Mall Marina, ubicado en Viña del Mar.

Además, fue acusada de incumplimiento de contrato con los empleados que trabajaban para su marca de productos de belleza. Aunque hoy se hizo público en diferentes medios, el conflicto habría estallado el pasado mes de agosto.

CLO by Coté López, era la marca de la influencer que vendía productos para el cabello, maquillaje y accesorios. Surgió en pandemia y se hizo conocida rápidamente en el mercado chileno, al punto de aperturar varios stands en diferentes regiones del país.

Presunta estafa

El 2 de agosto de 2024 Cote inauguró un stand en el Mall Marina Arauco de Viña del Mar, donde estuvo funcionando sin inconvenientes durante un año, hasta que entregó cinco cheques al gerente comercial del Mall como forma de pago de los gastos asociados al local que ocupaba en el centro comercial.

Según expuso The Clinic, el monto de los cheques era de casi 34 millones de pesos, pese a que la deuda era por dos millones más. Sin embargo, el cobro de los mismos no se pudo concretar debido a que fueron protestados por firma ilegible.

Posteriormente, la marca de Cote López abandonó el stand y según la jefatura comercial del mall, se mostraron inubicables, motivándolos a introducir una querella por estafa, debido a que aseguran que la influencer estaba en conocimiento de que los cheques serían rechazados.

La marca ya no le pertenece

Aunque Cote López no se ha referido al caso públicamente, personas cercanas a su entorno afirmaron que la creadora de contenido vendió su parte de la empresa antes de la demanda. De ser así, es posible que las deudas y obligaciones le pertenezcan a su actual dueña y no a la modelo.

