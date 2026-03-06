"Ningún contenido vale más que la seguridad de las personas:" ONG expone a influencer que se grababa mientras conducía

06 mar. 2026 - 10:36 hrs.

Aunque es una actividad irresponsable, cada vez es más común el uso de celular mientras se conduce. A propósito de esto, distintas son las campañas de concientización que existen al respecto para prevenir accidentes que pudiesen ser ocasionados por esta acción.

De hecho, la ONG No Chat, que aborda la distracción por dispositivos móviles mediante la conducción, subió una publicación condenando a la influencer Carlyn Romero, que estaba creando contenido mientras manejaba.

En el post se ve a la mujer grabándose a sí misma mientras está al volante. Al respecto, desde la entidad señalaron que "En redes sociales todo puede parecer liviano. Incluso frases como 'soy de las que manejando piensa, resuelve, imagina y hasta canaliza'", haciendo alusión a lo dicho por Romero en el registro audiovisual.

"Pero conducir no es un espacio para crear contenido ni para 'canalizar' ideas. Es una actividad que exige atención total. Cuando alguien manipula el teléfono al volante —y peor aún, suelta el volante para poder grabar o pasar cambios— no solo se pone en riesgo a sí mismo: pone en peligro la vida de todos los que comparten la vía", agregaron.

"La ley es clara. Manipular el celular al conducir infringe la Ley No Chat y constituye una falta gravísima, porque la distracción al volante está detrás de numerosos siniestros viales cada año", remarcaron.

Finalmente, cerraron, apuntando que "ningún contenido vale más que la seguridad de las personas".

Si bien los usuarios de redes sociales no defendieron el actuar de Romero, sí subrayaron que ella es una de muchas personas que lo hacen, criticando que la condena se centre en la figura de esta persona.

