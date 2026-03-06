¿Sigue casada? Claudia Schmidt aclaró su relación sentimental actual tras volver a Chile hace dos años

06 mar. 2026 - 13:26 hrs.

Durante una conversación en un programa, emplazaron a Claudia Schmidt para que hable sobre su matrimonio con el estadounidense John Bogdan, esto luego de que la argentina volviera a Chile sin su pareja.

La panelista de farándula reveló que decidió viajar a Chile sin él, ya que Bogdan estaría atravesando un delicado estado de salud en Estados Unidos, pero que actualmente "está bien, por suerte", aclaró Schmidt.

"¿Sigue casada?, ¿está en un stand-by?, ¿estado complicado?"

Al ser consultada, Claudia Schmidt transparentó que están pasando por un especial momento al estar separados a la distancia, pero que están aprovechando el no estar juntos de momento.

"Está todo súper bien con mi hombre, él está con los niños. (...) Soy una mujer casada. Él está allá, yo estoy acá, y estamos aprovechando los momentos", mencionando además el estado de salud actual de John y su situación actual en cuanto a la residencia en Chile.

"Él está bien, por suerte. Está con mis hijos, es súper buen papá, yo voy y vuelvo. Yo tengo residencia definitiva en Chile. Tampoco puedo estar mucho tiempo fuera de Chile, pierdo mi documentación porque estoy tramitando mi nacionalidad chilena. Allá también estoy tramitando la documentación", develó la panelista de farándula.

