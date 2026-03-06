Esposo de Javiera Contador actualiza el estado de salud de la actriz tras cirugía por cáncer de tiroides

06 mar. 2026 - 12:28 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de ayer 5 de marzo, la actriz Javiera Contador publicó en sus redes sociales que se sometería a una cirugía para extraer un tumor producto del cáncer de tiroides. Esta mañana, su esposo Diego Rougier actualizó el estado de salud de la comediante.

En el post Rougier compartió una foto y videos de su esposa donde se le ve con buen semblante y le habla a sus seguidores.

Se desconoce el análisis de los especialistas tras la intervención quirúrgica y si con esta, Javiera Contador estaría libre de cáncer, sin embargo, todo indica que al menos físicamente se encuentra bien.

"¿Cómo estuvo eso? (La operación), 'supongo que bien, no sé'", dice Contador en uno de los videos publicado por su esposo, luego de que este le preguntara cómo estaba. Es poco más lo que se sabe y se puede ver con la publicación de Diego Rougier.

No obstante, en el post aprovechó para agradecer a quienes le han enviado mensajes de apoyo a Javiera Contador, deseando su pronta recuperación. "Gracias a todos por el cariño y la preocupación. Estamos bien, hay Javi y un poco de sueño tal vez", escribió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diego Rougier (@diegohrougier)

Todo sobre Tendencias