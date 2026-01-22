Javiera Contador revela que padece cáncer de tiroides: Se someterá a cirugía

22 en. 2026 - 18:15 hrs.

Durante el episodio estreno del podcast "Demasiada Información", es que Javiera Contador hablará sobre el estado de salud que atraviesa, debido a un cáncer de tiroides que la obligará a pasar por el quirófano.

Emisor Podcasting anunció que el programa de conversación será junto a Virginia Demaria, quien también hablará sobre un complejo momento de su vida tras una importante pérdida familiar.

La difícil situación de Javiera Contador

Javiera Contador contará que padece de cáncer de tiroides. Una situación que dice manejar con tranquilidad, pero con responsabilidad a su vez.

La "Kena" de "Casados con Hijos" adelantó que deberá someterse a una cirugía para seguir con el tratamiento a pesar de que está completamente controlado.

Por su parte, Virginia Demaria abordará el fallecimiento de su hermana Gabriela, que ocurrió antes de Navidad, y cómo ha llevado el proceso de duelo.

"Para mí esto es muy especial, porque es maravilloso trabajar con una amiga; y Javiera no es amiga vitamina, es amiga suplemento", expresó Demaria, a lo que Contador agregó: "Con Virginia sentimos que tenemos una gran capacidad para conversar largo y tendido, lo que aplica muy bien para un podcast".