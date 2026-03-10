Más de mil invitados y llegada de autoridades internacionales: Alistan últimos detalles en el Congreso para el cambio de mando

10 mar. 2026 - 15:55 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles 11 de marzo se realizará el cambio de mando presidencial en que el Presidente de la República, Gabriel Boric hará entrega del cargo al mandatario electo, José Antonio Kast.

La ceremonia se llevará a cabo en el Congreso Nacional en Valparaíso y comenzará a las 12:00 horas de la tarde y contará con una completa cobertura especial de Mega que partirá a las 06:00 de la mañana a través de todas nuestras plataformas.

Preparativos en el Congreso para el cambio de mando

A menos de 24 horas del cambio de mando presidencial ya se están terminando de afinar los últimos detalles en el Congreso para recibir a los más de 1.150 invitados que dirán presente en el salón de honor del parlamento. Cabe mencionar que para esta instancia se han tenido que instalar más sillas, ya que las que se encuentran en el salón no alcanzan a cubrir la cantidad de invitados para esta instancia.

En esta ocasión, conforman la lista de invitados los diputados y senadores, autoridades internacionales, miembros del gabinete del presidente electo, como así también quienes componen la administración del Presidente Boric.

Juramentos de nuevos diputados y senadores y elección de presidentes de cámaras

Parte de los preparativos y de lo que ocurrirá este miércoles en el Congreso, es que van a juramentar los nuevos diputados y senadores que fueron electos en noviembre de 2025 y además, se elegirá al presidente de cada cámara y este nuevo presidente o presidenta del Senado, será el encargado de traspasar el mando y los símbolos que recibe el nuevo presidente de la república.

Autoridades internacionales en el cambio de mando

Por otro lado, autoridades políticas de diferentes partes del mundo fueron invitadas a esta ceremonia, es más, varias de ellas ya se encuentran en el país como es el caso del Rey Felipe VI de España, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa y uno que llegará en las próximas horas es el mandatario de Argentina, Javier Milei.

Pero uno de los casos que llamó la atención esta jornada fue la noticia de que el presidente de Brasil, Lula da Silva, anunció que no vendrá al cambio de mando. Esto, teniendo en cuenta que había confirmado su asistencia para este miércoles.

Según informó el periodista de Meganoticias, Pablo Cuéllar, esta decisión respondería a la cercanía que existe entre el presidente electo José Antonio Kast con Jair Bolsonaro y su hijo Flavio, quien se postulará a las elecciones presidenciales de octubre de este año en Brasil y competirá directamente con Lula.

En su reemplazo, asistirá el canciller Mauro Vieira, mientras que por parte del gobierno de Lula precisaron que la ausencia del mandatario se debe a un problema de agenda.

