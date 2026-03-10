¿A qué hora es el cambio de mando? Revisa la programación de la jornada en que José Antonio Kast asumirá como Presidente

10 mar. 2026 - 12:56 hrs.

Este miércoles 11 de marzo se realizará uno de los hitos políticos más importantes del país: el cambio de mando presidencial, instancia en la que el Presidente Gabriel Boric entregará el cargo al mandatario electo José Antonio Kast.

La ceremonia se realizará en el Congreso de Valparaíso, aunque el evento contará con una serie de protocolos y actividades previas y posteriores que marcarán la jornada.

¿A qué hora empieza el cambio de mando?

El cambio de mando presidencial está fijado para el miércoles 11 de marzo de 2026, fecha establecida por el calendario institucional del país para la transmisión del poder entre el mandatario saliente y el nuevo jefe de Estado.

La ceremonia se realizará a partir de las 12:00 horas en el Congreso Nacional de Chile, instancia en la que se toma juramento al nuevo mandatario, quien recibirá los símbolos del poder presidencial, como la banda presidencial y la Piocha de O’Higgins, marcando oficialmente el inicio de su gobierno.

Revisa la programación del cambio de mando

06:00 horas: Comienza la transmisión especial de Meganoticias del cambio de mando a través de Mega y sus plataformas.

10:30 horas: Foto oficial del presidente electo José Antonio Kast en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, previa a la ceremonia de cambio de mando.

12:00 horas: Inicio de la ceremonia de cambio de mando en el Congreso Nacional de Valparaíso, donde el Presidente Gabriel Boric entregará la banda presidencial y la Piocha de Bernardo O'Higgins. En el mismo acto, el nuevo mandatario jurará junto a su equipo ministerial.

Pasadas las 14:00 horas: Almuerzo en Cerro Castillo junto a la Primera Dama y autoridades.

21:00 horas: Discurso tradicional desde el balcón del Palacio de La Moneda, ubicado en el Salón Toesca.

