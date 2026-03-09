Se aproxima el fenómeno de El Niño: Jaime Leyton adelanta cómo podría afectar en Chile

09 mar. 2026 - 17:51 hrs.

¿Qué pasó?

El Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF) anticipó la llegada del fenómeno de El Niño para este 2026, pero que, según reportaron, sería único porque puede ser uno de los más fuertes en toda la historia.

Dicho evento climático puede significar el desarrollo de diferentes fenómenos como: olas de calor, temperaturas extremas, huracanes, tormentas tropicales, sequías, inundaciones, entre otros efectos en diferentes partes del mundo, y según el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, en Chile se podría dar desde Coquimbo hasta La Araucanía, pero descarta que sea un hecho particularmente intenso.

El fenómeno de El Niño se caracteriza principalmente por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico, generando así las alteraciones globales en el clima.

¿Cómo afectará a Chile el fenómeno de El Niño?

Si bien es cierto que el fenómeno impactará este año, Leyton asegura que esto se trataría más bien de un evento normal a moderado, el cual tendrá incidencia en el clima de la zona centro-norte y centro-sur del país.

"Se habla de un niño normal a moderado, nada fuerte. Lo que se puede esperar en Chile es que se instale a finales de otoño con un incremento de precipitaciones en la zona central, con un 60% a 70% de probabilidad de que eso ocurra", enfatizó.

Además, adelantó que, al ser la fecha cercana a la primavera, se podría esperar que "se extiendan condiciones de invierno hacia la primavera, lo que estaría dentro de lo normal y sobre lo normal en la zona central, incluyendo las regiones de Coquimbo, Biobío y La Araucanía".

Todo sobre Megatiempo