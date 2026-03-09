Corte Suprema confirma condena de 17 años de cárcel para exdirector de la PDI Héctor Espinosa

09 mar. 2026 - 18:12 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte Suprema confirmó este lunes la sentencia de 17 años de cárcel contra el exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, por delitos de corrupción vinculados al desvío de fondos reservados.

Fue en noviembre de 2025 cuando el 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Santiago condenó a quien fuera mandamás de la policía civil entre 2015 y 2021 como autor de los delitos de lavado de activos, malversación de caudales públicos y falsificación y uso de instrumento público falso.

Respecto de su esposa, María Magdalena Neira, el tribunal estableció su responsabilidad como autora del delito culposo de lavado de activos, sentenciándola a 541 días de presidio el 1 de diciembre.

Recurso de nulidad de la sentencia fue rechazado

Su defensa había interpuesto un recurso de nulidad que fue rechazado este lunes por la 2° Sala de la Corte Suprema, dejando firme la sentencia, que además contempla el pago de una multa cercana a los $160 millones. El exjefe de la PDI permanece recluido en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber desde que se dictó el fallo de primera instancia.

En su resolución, el máximo tribunal descartó que durante el juicio oral se hayan vulnerado las garantías del debido proceso. El fallo consigna que "la infracción de garantías fundamentales denunciada como sustento de la objeción principal, no concurre en la especie, ya que el hecho punible se encuentra acreditado, corroborado por los antecedentes de la causa y no desvirtuado, por lo que será desestimada".

"Esta Corte también ha resuelto uniformemente que el agravio a la garantía del debido proceso debe ser real, en cuanto perjudique efectivamente los derechos procesales de la parte, esto es, que entrabe, limite o elimine su derecho constitucional al debido proceso (…) se ha dicho que la infracción producida a los intereses del interviniente debe ser sustancial, trascendente, de gravedad", incluye el texto.