Bono Trabajo Mujer: Esta es la fecha de pago en marzo

09 mar. 2026 - 09:00 hrs.

Las trabajadoras pueden mejorar su calidad de vida con el Bono Trabajo Mujer, un beneficio que incrementa sus ingresos si tienen entre 25 y 59 años y no trabajan en una institución del Estado.

Consiste en un aporte económico de hasta $44.157 para aquellas mujeres con una renta menor a $662.348 mensuales, el cual reciben sin importar si son dependientes o independientes.

¿Cuándo se paga el Bono Trabajo Mujer de marzo?

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) indica que la entrega se realiza el último día hábil de cada mes, y su monto corresponde a las rentas de tres meses antes de la beneficiaria.

Para el presente mes, el aporte estatal se entregará durante el martes 31 de marzo y considera las rentas de diciembre. La trabajadora debe:

Tener entre 25 y 59 años con 11 meses de edad.

Estar inscrita en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 40% más vulnerable de la población.

Acreditar una renta bruta inferior a $7.948.180 durante el año calendario en que perciba el bono, si escoge el pago anual. Si recibe el beneficio vía pagos mensuales, debe acreditar una remuneración bruta inferior a $662.348 mensuales.

Estar al día en el pago de las cotizaciones previsionales y de salud en el período en que se concede el bono.

No trabajar en una institución del Estado o en una empresa que tenga participación pública superior al 50%.

No registrar solicitudes pendientes como beneficiaria del Subsidio al Empleo Joven.

Acreditar rentas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) en el año calendario en que solicita el beneficio, solo si es trabajadora independiente.

También son beneficiarios los empleados de las trabajadoras dependientes que cumplen los requisitos. El pago de la parte del bono que les corresponde será mensual.

¿Cuánto paga el Bono Trabajo Mujer?

Según las rentas acreditadas por la trabajadora, la cantidad que recibe será una de las siguientes:

De 1$ a $44.157 por mes: si la renta mensual es de $294.377 o menos.

si la renta mensual es de $294.377 o menos. Cerca de $44.157: si los ingresos son de $294.378 hasta $367.971.

si los ingresos son de $294.378 hasta $367.971. De $44.157 a $1: si acredita entre $367.972 y $662.348 de renta mensual.

¿Cómo postular al Bono Trabajo Mujer?

El trámite de solicitud se realiza a través de la página de postulaciones Sence (pulsa aquí), ingresando con la ClaveÚnica y completando los datos del formulario. La respuesta se obtiene 90 días después del envío del documento.

