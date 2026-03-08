Asamblea de Expertos de Irán anuncia al hijo de Alí Jamenei como el nuevo líder supremo

08 mar. 2026 - 18:31 hrs.

¿Qué pasó?

Mojtaba Jamenei fue elegido como el líder supremo iraní para suceder a su padre, Alí Jamenei, muerto el primer día del ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, anunció el domingo la Asamblea de Expertos del país islámico.

"El ayatolá Mojtaba Hoseini Jamenei (...) es nombrado y presentado como tercer guía del sagrado sistema de la República Islámica de Irán, sobre la base de un voto decisivo de los respetados miembros de la Asamblea de Expertos", indica el organismo en un comunicado difundido por los medios iraníes.

Otros contendientes para liderar el país incluían a Alireza Arafi, uno de los tres miembros del consejo interino que dirige al país, Mohsen Araki, e incluso Hassan Jomeini, el nieto del fundador de la república Islámica en 1979.

Finalmente, la asamblea optó por Mojtaba Jamenei, de 56 años, tomando una postura de una transición hereditaria que su padre Alí Jamenei había rechazado en un principio en 2024. La revolución islámica había puesto fin a una milenaria dinastía real liderada por el sah.

Nacido el 8 de septiembre de 1969 en la ciudad santa de Mashhad (este), Mojtaba Jamenei es uno de los seis hijos del ex guía supremo y el único con una posición pública, aunque no ocupe un cargo oficial.

Todo sobre Irán