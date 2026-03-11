En 8 comunas: Enel programa cortes de luz para este miércoles 11 de marzo

11 mar. 2026 - 01:00 hrs.

¿Qué pasó?

Enel programó una serie de cortes de luz para este miércoles 11 de marzo en sectores de ocho comunas de la Región Metropolitana. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta 8 horas consecutivas en algunos casos.

A través de su sitio web, la compañía dio detalles acerca de los puntos afectados por la suspensión de suministro.

¿Dónde se cortará la luz este miércoles?

Santiago: Desde las 9:30 hasta las 17:30 horas.

Pedro Aguirre Cerda: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

La Cisterna: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Peñalolén: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

La Florida: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Independencia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Recoleta: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.