"Nuestro país es un mejor lugar que hace cuatro años": Presidente Boric se despide del mandato en su última cadena nacional

10 mar. 2026 - 21:15 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este martes 10 de marzo, el Presidente Gabriel Boric realizó su última cadena nacional desde el Palacio de La Moneda en vivo y en directo en lo que fue su último discurso a la nación como mandatario.

En su discurso, que tuvo una duración de un poco más de 11 minutos, el jefe de Estado repasó algunos de los logros de su Gobierno, ya que destacó la implementación del Copago 0, la Ley TEA, Reforma Previsional, el pago de la deuda histórica de los profesores y el plan de búsqueda de detenidos desaparecidos.

¿Qué dijo el Presidente Boric en su última cadena nacional?

En su alocución, el mandatario aseguró que se realizaron varios cambios durante su administración, precisando que, "nuestro país es un mejor lugar que el que era hace cuatro años atrás".

"Soy un presidente joven que asumió esta responsabilidad a los 36 años y la termina a los 40. Quiero que sepan que tomé con humildad el mandato que hace 4 años ustedes me dieran. Y les prometo que durante todo este tiempo he dado lo mejor de mí para estar a la altura de esta tremenda responsabilidad. Y puedo decirles con tranquilidad, tal como lo señalé el día sábado, que me voy con la frente en alto y con las manos limpias", dijo.

El mandatario también tuvo palabras para reconocer a quienes lo antecedieron en el cargo, incluido el fallecido expresidente Sebastián Piñera. "Lo hemos logrado trabajando sobre lo logrado por quienes nos antecedieron históricamente en esta difícil tarea. Los presidentes Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Quienes después de la gesta que culminó con la recuperación de la democracia en nuestra patria, sentaron las bases sobre las que nos paramos hoy. Somos en el fondo parte de una larga posta, porque así se construye Chile, con continuidad y cambio".

Promesas sin cumplir y mea culpa por caso Monsalve y fallida compra de la casa de Allende

El Presidente Boric también lamentó no haber concretado algunas de sus promesas de campaña como la condonación del CAE y el proyecto de Sala Cuna Universal, argumentando que en ambos, "no logramos consenso político".

Pero también hizo un mea culpa sobre polémicas que marcaron su administración como el caso del exsubsecretario Manuel Monsalve y la fallida compra de la casa de Salvador Allende.

"También hubo errores que no puedo desconocer y ya habrá tiempo para revisarlos con calma y sacar las lecciones que correspondan. Pienso especialmente en el manejo del caso Monsalve y en el proceso frustrado de la compra de la casa del expresidente Salvador Allende. En ambos asumo la responsabilidad", señaló.

Finalmente, se refirió al cambio de mando de este miércoles 11 de marzo, asegurando que este será "impecable". "Mañana pese a las tensiones de las últimas semanas y a partir de las conversaciones que he podido tener con quien mañana asumirá esta responsabilidad de la presidencia de la república, les aseguro, chilenos y chilenas, que tendremos un cambio de mando impecable. Tanto yo como el futuro presidente Kast sabemos que Chile está primero".

