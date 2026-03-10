Experto en Medicina China revela la "hora límite" para dormir: ¿Cuál es y por qué?

10 mar. 2026 - 20:36 hrs.

Dormir las horas adecuadas y en un ambiente apropiado es fundamental para despertar descansado y con energía. Sin embargo, muchas personas no logran un descanso reparador por un mismo motivo: no dormirse a la hora que corresponde.

Aunque no existe una regla universal respecto a la hora ideal para conciliar el sueño, un experto explicó cuáles son los horarios más favorables para dormir, lo que podría contribuir a restaurar la energía, consolidar la memoria, fortalecer el sistema inmunitario y mejorar la salud general.

¿Cuál es la "hora límite" para ir a dormir?

Según Liu Zheng, licenciado en Medicina Tradicional China por la Universidad de Medicina Tradicional China de Pekín, la clave está en respetar lo que esta disciplina denomina “el reloj de los órganos”. Durante su participación en el podcast Un Chino y Medio, el especialista adelantó cuál es la mejor hora para acostarse y dormir.

“En la medicina china decimos que a las 22:00 ya tenemos que ir a la cama; aquí en España es casi imposible. Pero sí suelo decir a mis pacientes que si se acuestan a las 24:00, intenten hacerlo a las 23:30 y luego poco a poco ir hacia las 23:00”, afirma.

Zheng señala que las 23:00 horas son la “hora límite” para ir a dormir. Esto se debe a que, según la Medicina Tradicional China, a partir de ese momento inicia un ciclo clave para el organismo.

“A las 23:00 empieza el horario de vesícula biliar, justamente para limpiar todo el tracto digestivo desde el duodeno e intestino delgado, para que vayamos a la cama sin alimentos en el tracto digestivo. Si tuviéramos alimentos en el tracto digestivo, no descansas”, explica.

Evita acostarte con el estómago lleno

El experto detalla que acostarse con el estómago lleno dificulta alcanzar un sueño profundo y reparador: “Si el estómago está lleno, no vas a tener un sueño tranquilo. Aunque te duermas, el sueño no es placentero”.

Además, advierte la importancia de otra franja horaria aún más delicada: “De 1:00 a 3:00 es el horario de hígado. En el horario de hígado no puedes irte a la cama, sino que tienes que estar profundamente dormido”.

Esta etapa, según la Medicina Tradicional China, corresponde a un proceso de regulación interna, detoxificación y equilibrio energético esencial para mantener la salud.