Delantero de la Juventus se viraliza tras someterse a terapia de ventosas: ¿Qué dicen los expertos?

¿Qué pasó?

Una imagen que rápidamente dio la vuelta al mundo tiene como protagonista al delantero belga Loïs Openda, actual jugador de la Juventus de Italia, quien fue captado acostado boca abajo con más de 50 ventosas transparentes y cafés adheridas a su espalda.

El registro sorprendió tanto al mundo del fútbol como al área de la salud, ya que este tipo de procedimientos no es habitual entre futbolistas de élite. Mientras algunos especialistas defienden su utilidad como terapia de recuperación, otros plantean reparos ante su efectividad y seguridad.

Desde el centro Akhijama Belgium, lugar al que acudió el jugador de la Serie A, explicaron que se trata de una forma de recuperación cuyo enfoque combinan técnica y arte. “Ofrecemos sesiones de hijama por un practicante certificado y están reservadas para hombres”, detallan.

Especialista chileno cuestiona su eficacia

La imagen también generó debate médico en Chile. El doctor César Kalazich, especialista en medicina deportiva de la Clínica MEDS, conversó con Las Últimas Noticias sobre el procedimiento utilizado por el futbolista.

“Francamente es un poquito raro por decirlo así. Desde el punto de vista científico y de estudios bien hechos, desde la medicina basada en la evidencia, las ventosas no tienen mucho rol en la rehabilitación de lesiones y la recuperación”, señaló.

El especialista agregó que, si bien puede haber mejoras localizadas, estas suelen ser limitadas: “En general, funciona y uno ve mejoras, pero de grupos musculares individuales y de lo miofascial, el músculo con la fascia. En algunos casos bien localizado podría tener al menos un alivio sintomático”.

Sin embargo, al analizar la imagen de Openda fue categórico: “Lo que muestra la foto es francamente un poco absurdo y no creo cuál es la ventaja de eso. Insisto, esto es medicina basada en evidencia; no tengo conocimiento de otras medicinas más ancestrales. No sé si realmente ayuda, pero me da la impresión de que no. Entonces, francamente lo considero un poco abusivo”.

¿Qué es la terapia con ventosas?

Según el centro, el procedimiento consiste en colocar pequeños recipientes sobre la piel generando vacío en su interior. Esa succión atrae sangre hacia la zona tratada y deja las marcas circulares características.

El aumento del flujo sanguíneo, explican, ayudaría a aliviar contracturas musculares, disminuir inflamación y mejorar la circulación.