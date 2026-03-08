Avanza proyecto de Hospital Zona Norte de la RM tras aprobarse lugar en que será construido: ¿En qué comuna estará?

08 mar. 2026 - 04:15 hrs.

Luego de más de 10 años de espera, se ha aprobado técnicamente el proyecto para pasar a la etapa de diseño del Hospital de la Zona Norte de la Región Metropolitana.

De este modo, el Ministerio de Desarrollo Social dio un paso importante en este anhelado proyecto que se ha aplazado desde el 2012, ya que se eligió la comuna en que estará ubicado.

¿En qué comuna estará el Hospital Zona Norte?

Luego de un análisis de costos y beneficios, las autoridades dieron luz verde para que el nuevo recinto hospitalario esté ubicado en la comuna de Lampa, específicamente en el sector de Valle Grande.

Si bien, aún no está aprobada su construcción, ahora se pasará a la etapa de diseño previo, para que posteriormente pueda ser construido.

Se espera que habitantes de las comunas de Huechuraba, Quilicura, Colina, Tiltil y Lampa se vean beneficiados con este nuevo hospital y así tengan una mejor respuesta ante dificultades de salud.

El proyecto contempla un establecimiento con una superficie de 71.775 metros cuadrados, 368 camas y cerca de 880 mil personas beneficiadas, además de un gasto de 16.147 millones de pesos en la compra del terreno y la etapa de diseño.

Se estima que esta etapa tenga una duración de 36 meses, es decir, unos tres años, por lo que, de momento, no hay una fecha tentativa de cuándo podría ser inaugurado.

