8M en Santiago: Estos son los desvíos de tránsito que se implementarán

07 mar. 2026 - 21:50 hrs.

¿Qué pasó?

Con motivo de las actividades convocadas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, autoridades implementarán una serie de desvíos de tránsito este domingo en el centro de Santiago.

Las modificaciones comenzarán a las 08:00 horas y se concentrarán principalmente en sectores de las comunas de Santiago, Providencia y Recoleta, donde se espera la realización de distintas manifestaciones.

¿En qué sectores habrá desvíos de tránsito?

De acuerdo con lo informado por Carabineros de Chile, las medidas buscan facilitar el desarrollo de las movilizaciones programadas para la jornada, además de mantener el orden del tránsito en las principales vías del sector céntrico de la capital.

Para los vehículos que se dirijan hacia el poniente, las alternativas de desplazamiento consideradas incluyen las calles Salvador, Francisco Bilbao, Curicó, Tarapacá, Vidaurre, Sazié y Arica.

En tanto, quienes circulen hacia el oriente podrán utilizar como rutas alternativas las avenidas Blanco Encalada, Manuel Matta y Seminario.

Entre las arterias que presentarán restricciones o cortes de tránsito se encuentran Independencia, Balmaceda, Santo Domingo, Recoleta, San Antonio, Curicó, Tarapacá, Ejército y Blanco Encalada, entre otras calles del centro de la ciudad.

Desde las autoridades también advirtieron que la locomoción colectiva registrará modificaciones en sus recorridos durante la jornada. Por este motivo, se recomendó a quienes deban desplazarse por estos sectores planificar sus viajes con anticipación y considerar posibles cambios en los trayectos habituales.

Todo sobre Día de la Mujer