Hasta los 33°: Meteorología emite aviso para zonas de cuatro regiones por altas temperaturas

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este sábado un aviso por altas temperaturas que afectarán a zonas de cuatro regiones del país. 

De acuerdo con el organismo, el fenómeno meteorológico responde a la condición sinóptica de "dorsal en altura". El aviso estará vigente desde la mañana del martes 10 de marzo hasta la tarde de esa misma jornada, cuando se registrarán las altas temperaturas.

Temperaturas superarán los 30°

El aviso por altas temperaturas es para las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule. El detalle es el siguiente: 

Región de Valparaíso

  • Cordillera Costa: 30°-32°
Región Metropolitana 

  • Cordillera Costa: 30°-32°
  • Valle: 31°-33°

Región de O'Higgins

  • Cordillera Costa: 29°-31°
  • Valle: 30°-32°

Región del Maule

  • Cordillera Costa: 29°-31°
  • Valle: 30°-32°

La DMC emite un aviso cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

El organismo recomendó a la población mantenerse informada sobre las condiciones del clima, especialmente si se realizan actividades expuestas a riesgos meteorológicos

