"Chubascos y en algunos sectores tormentas": Jaime Leyton detalla las zonas de la Región Metropolitana donde lloverá este domingo

07 mar. 2026 - 17:03 hrs.

¿Qué pasó?

En su reporte para Meganoticias Actualiza, el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, entregó un detalle de las zonas en donde se registrarán precipitaciones mañana domingo 8 de marzo en la Región Metropolitana, incluidos sectores de la ciudad de Santiago.

Chubascos el domingo en la RM

"Don Jaime" informó que mañana la capital presentará "cielos nublados, abundante nubosidad y 24° la máxima", agradables condiciones que serán acompañadas "con chubascos ocasionales y aislados".

Tras esto, el profesional explicó que este fenómeno meteorológico "no es generalizado, no hay un único momento", por lo que se espera la caída de agua en más de un momento del día.

¿En qué sectores caerán las precipitaciones?

Entrando al detalle, Leyton señaló que las proyecciones muestran que en "Santiago y el sector sur de Santiago" recibirán las primeras precipitaciones a eso de las 09:00 de la mañana.

Posteriormente, señaló que estas serían del tipo "chubascos y en algunos sectores de tormenta", tal como también lo advirtió la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) en su aviso de "probables tormentas eléctricas".

Pero esas no serán las únicas lluvias en la RM, ya que a eso de las 15:00 horas, en "el sector oriente, parte del sector nororiente, la parte central de Santiago y todos los sectores de precordillera, se presentarían también algunas precipitaciones débiles y ocasionales".

