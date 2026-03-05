Bonos para adultos mayores: Estos son los beneficios que pueden recibir los pensionados recibir durante marzo

05 mar. 2026 - 11:00 hrs.

Durante este mes de marzo, los adultos mayores podrán recibir una serie de beneficios estatales que se suelen pagar junto a la pensión mensual, para que así puedan mejorar su calidad de vida con un ingreso extra.

Es por ello que el Estado ofrece una serie de bonos, subsidios y aportes a los que los pensionados pueden optar, en algunos casos de forma automática al cumplir los requisitos, mientras que otras veces deben postular.

¿Qué bonos pueden recibir los adultos mayores?

Aporte Familiar Permanente (Bono Marzo)

Si bien no es un beneficio exclusivo para adultos mayores, el Bono Marzo también se otorga a quienes reciben mensualmente la Asignación Familiar por contar con cargas registradas.

Los pensionados del IPS con cargas familiares lo recibieron el 2 de marzo; mientras que los pensionados de entidades distintas al IPS lo obtendrán el 16 de marzo. El monto es de $66.834 por carga. Consulta en este enlace si te corresponde el beneficio.

Asignación familiar

La Asignación Familiar se paga mensualmente a los trabajadores dependientes, independientes, pensionados y pensionadas por cada carga familiar reconocida.

El monto depende del ingreso mensual que recibas:

Hasta $631.976 : $22.007.

: $22.007. Entre $631.976 y $923.067 : $13.505.

: $13.505. Desde $923.067 hasta $1.439.668 : $4.267.

: $4.267. A partir de $1.439.669: no tienes derecho al subsidio.

Para postular y acreditar tus cargas, entra aquí.

Pensión Garantizada Universal (PGU)

La Pensión Garantizada Universal (PGU) se otorga mensualmente a los adultos mayores una vez que cumplen 65 años. Para postular al bono, deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 65 años cumplidos.

No formar parte del 10% más rico de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Acreditar 20 años continuos o no de residencia en Chile desde que se alcanzaron los 20 años de edad.

Haber permanecido en Chile al menos cuatro de los últimos cinco años previos a la postulación.

La pensión base debe ser igual o menor a $1.252.602

Con la reforma de pensiones, la PGU aumentará a un monto de $250.000 mensuales. Quienes tienen 82 años o más ya están recibiendo ese monto; a partir de septiembre de 2026 será para quienes tienen 75 años o más; y en septiembre de 2027 alcanzará a las personas de 65 o más años. Si quieres postular al beneficio pincha aquí.

Beneficio por Años Cotizados

Es un bono automático al que no se postula y que entrega un aporte mensual adicional a la pensión. Se aprobó en la Reforma de Pensiones y comenzó a pagarse a partir de enero de este año. El monto corresponde a 0,1 UF por cada 12 meses cotizados, con un tope de 2,5 UF mensuales, lo que equivale a 25 años de cotizaciones. Consulta aquí si eres beneficiario.

Bono por Hijo

El Bono por Hijo es un aporte estatal que busca aumentar el monto de la pensión de las mujeres que sean madres y que estén afiliadas a una AFP o reciban PGU o Pensión de Sobrevivencia. Además, para obtenerlo deben acreditar 20 años continuos o no de residencia en Chile desde que se alcanzaron los 20 años de edad y haber permanecido en Chile al menos cuatro de los últimos cinco años previos a la postulación.

Se comienza a entregar de forma mensual cuando la madre se jubila, ya que cuando la beneficiaria se convierte en madre, recibe un monto de dinero variable que comienza a generar rentabilidad en la cuenta de AFP hasta cuando comienza a ser pensionada. Para postular y recibirlo, entra aquí.

Bonos Bodas de Oro

Este bono lo reciben en una sola ocasión las parejas que demuestren tener 50 años de matrimonio. El monto es de 2025 es de $463.166 ($231.583 para cada cónyuge vivo) y puedes postular aquí.

Bono de Reconocimiento

El Bono de Reconocimiento es un beneficio que se entrega a los trabajadores que se hayan cambiado desde el antiguo sistema de pensiones a las actuales AFP. Este dinero se suma a su cuenta de capitalización individual y aumenta los ahorros acumulados para cuando uno se pensione. El pago se debe solicitar en la AFP en que la persona esté afiliada.

Todo sobre Beneficio Pensionado