"Salven sus vidas": Israel llama a evacuar a los habitantes del sur de Beirut

05 mar. 2026 - 11:14 hrs.

¿Qué pasó?

El ejército de Israel llamó este jueves a los habitantes de toda la periferia sur de Beirut, capital del Líbano y uno de los bastiones del movimiento proiraní Hezbolá y donde viven cientos de miles de personas, a evacuar "inmediatamente".

"Mensaje urgente a los habitantes" de la periferia sur: "Salven sus vidas y evacuen inmediatamente sus hogares", apuntó en X un portavoz del ejército israelí, el coronel Avichay Adraee.

El vocero proporcionó a la población rutas para desplazarse hacia el norte y el este. "Está prohibido desplazarse hacia el sur. Cualquier desplazamiento hacia el sur puede poner en peligro su vida", añadió.

Más de 1.200 muertos en Irán

La agencia oficial de noticias iraní Irna afirmó este jueves que el saldo de muertos desde el sábado, cuando se iniciaron los ataques de Estados Unidos e Israel, asciende a 1.230 personas.

La cifra anterior, publicada el miércoles, fue de 1.045 muertos, entre civiles y soldados.

"El número de mártires del ataque militar (...) alcanzó los 1.230 a fecha del 5 de marzo", informó Irna, citando un comunicado de la Fundación de Mártires y Veteranos.

