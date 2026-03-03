Detienen a hombre que hackeó el sistema de millas y viajó por el mundo pagando casi nada

03 mar. 2026 - 18:05 hrs.

La Justicia Federal de Argentina detuvo este martes a un hombre acusado de explotar una vulnerabilidad en el sistema de fidelización de Aerolíneas Argentinas para acumular millones de millas a un precio ínfimo, lo que le habría permitido viajar a decenas de países por el costo de poco más de 200.000 pesos argentinos, unos 128 mil pesos chilenos al momento de los delitos.

El acusado, identificado como Juan Ignacio Veltri, habría explotado una falla en el programa AR Plus de la aerolínea estatal, generada durante una actualización del sistema. La vulnerabilidad le permitió modificar tanto el monto a pagar como la cantidad de millas acreditadas a su cuenta, informa La Nación.

El resultado fue llamativo: Veltri habría acumulado 16.595.000 millas pagando apenas $205.680 pesos argentinos. Según la compañía, el perjuicio económico asciende a US$493.800, aunque el imputado no llegó a utilizar la totalidad de los puntos obtenidos.

Los destinos asociados a los pasajes emitidos -Madrid, Roma, Cancún y Ezeiza, entre otros- sugieren un uso intensivo y planificado del sistema, y la investigación apunta a que las millas no estaban destinadas solo al uso personal, sino que podrían haber formado parte de un esquema más amplio de fraude.

Cómo se descubrió y la respuesta de la aerolínea

Tras detectar la operatoria, Aerolíneas Argentinas actuó de inmediato: anuló las transacciones sospechosas, bloqueó las cuentas involucradas, invalidó los pasajes ya emitidos e incorporó a los titulares de esas cuentas a una Watch List de pasajeros no habilitados para volar.

Además, la empresa presentó una denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci). A fines de 2025 el caso fue judicializado y quedó a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 7 y la Fiscalía Federal N° 9.

Este martes, tras semanas de análisis de prueba técnica en conjunto con especialistas de la fiscalía, Veltri fue detenido durante un allanamiento. Será indagado por el juez Sebastián Casanello, según confirmaron fuentes judiciales al medio argentino. En el procedimiento colaboró activamente personal de la División Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal Argentina, lográndose el secuestro de equipos informáticos clave para las pericias.

Cincuenta personas más bajo la lupa

El caso no termina con esta detención. La Justicia mantiene bajo investigación a otras cincuenta personas, buscando determinar si actuaron como coautores, cómplices o beneficiarios del esquema. De confirmarse su participación, podrían enfrentar cargos por defraudación contra la administración pública, vulneración de sistemas informáticos y eventuales delitos de lavado de dinero.

La causa sigue en etapa de instrucción, con magistrados y peritos analizando la trazabilidad de cada operación para establecer el alcance total del daño y las responsabilidades individuales.

No es la primera vez

Desde Aerolíneas Argentinas reconocieron que los intentos de fraude vinculados a pasajes y millas son frecuentes, aunque aclararon que raramente alcanzan la magnitud del caso Veltri.

Un antecedente similar ocurrió hace una década, cuando Martín Alejandro Fumarola adquirió pasajes sin costo en unas 30 oportunidades usando tarjetas de crédito de terceros, con destinos en Argentina, Brasil e Italia.

Su método consistía en realizar las compras durante fines de semana o en horarios nocturnos, cuando el control operativo de la aerolínea era menor, buscando volar antes de que los titulares de las tarjetas advirtieran el cargo. Para evitar el juicio oral, Fumarola llegó a un acuerdo con la fiscalía: la suspensión del proceso a cambio de resarcir lo defraudado más intereses y cumplir reglas de conducta durante un año.