Trump afirma que "todo ha sido destruido" en Irán

03 mar. 2026 - 16:14 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente Donald Trump alardeó este martes de los amplios daños causados en Irán por el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel, que según él marcha bien.

¿Qué dijo Trump?

"Prácticamente todo ha sido destruido", dijo Trump a los periodistas durante una reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz, en Washington.

El gobierno de Trump ha dado razones contradictorias para justificar la guerra. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó el lunes que Washington actuó solo después de saber que su aliado Israel iba a atacar.

Pero Trump desmintió esa versión este martes, asegurando que actuó para evitar que Teherán lanzara primero una ofensiva.

"Creo que iban a atacar primero y yo no quería que eso ocurriera. Así que, en cierto modo, puede que yo le haya forzado la mano a Israel", dijo Trump en el Despacho Oval.

El presidente, que también ha sido criticado por la aparente falta de un plan para después de la guerra en Irán, admitió no saber cómo evolucionaría la situación tras el conflicto.

"Supongo que el peor escenario sería que hagamos todo esto y luego alguien tan malo como el anterior tome el poder, ¿no?", dijo Trump, refiriéndose al ayatolá Alí Jamenei, muerto en los bombardeos del primer día del conflicto. "No queremos que eso ocurra", añadió.

Trump también pidió a los manifestantes en Irán que esperen antes de tomar medidas importantes hasta que la situación haya estabilizado.

"Hemos dicho: no lo hagan todavía. Si van a salir a protestar, no lo hagan todavía", añadió.

Ataques a posibles sucesores

El presidente reveló que los bombardeos habían matado a quienes Washington consideraba posibles sucesores de Jamenei, y que otro ataque "importante" había golpeado una reunión para elegir al nuevo liderazgo.

"La mayoría de las personas en las que pensábamos han muerto", dijo. "Ahora tenemos otro grupo (de dirigentes). Puede que también estén muertos, según reportes".

Todo sobre Irán