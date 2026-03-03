Monstruo mitológico chileno protagonizaría serie de televisión en Apple TV: Se enfrentaría a Godzilla y Kong

03 mar. 2026 - 17:49 hrs.

Esta semana, Apple TV estrenó la segunda temporada de la serie Monarch: Legacy of Monsters, inspirada en el universo de Godzilla, y presentó a un nuevo "titán" que habría sido visto cerca de la Isla Grande de Chiloé.

Al estrenarse el primer episodio el pasado viernes 27 de febrero, las teorías especulativas del "Titán X" y su origen o inspiración han apuntado directamente a un monstruo mitológico reconocido en el sur del país, sobre todo porque en la serie mencionan que lo han avistado cerca de las costas chilenas.

El monstruo mitológico chileno que inspiró al villano de la serie

A raíz de esto, el escritor y guionista Francisco Ortega mencionó que Apple TV buscó inspirarse en el mito de Chile de "Ten Ten Vilu y Cai Cai Vilu", las serpientes marinas antagónicas de la cosmovisión mapuche que peleaban entre ellas.

En la serie relatan que es un monstruo serpenteado que se enfrentaría en esta nueva entrega a los legendarios titanes Godzilla y Kong, convirtiéndose en el villano principal de la segunda temporada.

A pesar de que Ortega lo relaciona con el mito mapuche, tampoco descarta que el "Titán X" fuese inspirado en "Cthulhu", otra criatura que nace de la mitología chilena y que ha sido representada en el universo de Lovecraft.

