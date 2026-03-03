03 mar. 2026 - 19:00 hrs.

El Bono Escolar es un beneficio que se otorga por cada hijo que se encuentre cursando estudios regulares en establecimientos del Estado o reconocidos por este.

Para recibirlo, los causantes deben tener entre 4 y 24 años de edad y estar reconocidos como carga familiar para efectos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Según Comunidad Escolar, los niños y jóvenes deben estar cursando pre básica del 1er Nivel de Transición, 2do. Nivel de Transición, Educación Básica y Media, Educación Superior o Educación Especial para acceder.

Estas son los meses en que se pagará el Bono Escolar

El valor de esta bonificación se cancelará en dos cuotas iguales. La primera se adjudicará en marzo y la segunda en junio de 2026.

Los montos de las cuotas están fijados en $44.582 (cada una), para una suma de $89.164 por causante.

Bonificación adicional

Se estima que, junto con la cuota de marzo, se otorgue una bonificación adicional de $37.666 por cada causante. Esto aplicará siempre que los funcionarios tengan una remuneración líquida igual o inferior a los $1.060.493 al mes de marzo de 2026.

Para este fin, se habilitó el sistema de captura de datos para el pago del Bono Escolar y su bonificación adicional correspondiente a marzo de 2026. La plataforma está disponible desde el pasado 27 de febrero a las 12:00 horas y su vigencia se extenderá hasta el próximo 6 de marzo a las 12:00 horas.

Durante este plazo, los Sostenedores de Establecimientos Particulares Subvencionados deberán hacer la declaración administrativa que permite gestionar el pago de los bonos, para que, a su vez, los destinatarios puedan cobrar.

